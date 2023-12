Interessante Signale bei General Electric!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf General Electric ist derzeit besonders negativ, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, da der aktuelle Kurs der General Electric mit einem Abstand von +14,99 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 115,07 USD einen positiven Abstand von +7,45 Prozent auf. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von General Electric ein neutrales Rating erhält. Der RSI7 liegt bei 20,54, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 31,31 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen, während gleichzeitig eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für General Electric auf dieser Stufe.