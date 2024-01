Interessante Signale bei Generac!

Die Generac-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen und auf Basis des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 115,54 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 129,24 USD liegt, was einer Abweichung von +11,86 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 111,59 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +15,82 Prozent darüber. Somit wird die Generac-Aktie sowohl auf langfristiger als auch kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Generac insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 15,01 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Generac eine Performance von 35,41 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -206,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt Generac mit einer Unterperformance von 113,72 Prozent schlechter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass Generac wenig Diskussionsintensität aufweist. Jedoch gibt es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.