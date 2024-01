Interessante Signale bei G III Apparel!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, betrachtet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für die G-iii Apparel liegt der RSI bei 80,08, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von G-iii Apparel als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,86 insgesamt 86 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 61,92 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die G-iii Apparel in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +118,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 110,99 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der G-iii Apparel bei 22,08 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 32,14 USD liegt, was einen Abstand von +45,56 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich mit einem Niveau von 29,6 USD eine positive Differenz von +8,58 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.