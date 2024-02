Interessante Signale bei Frosta!

Der Aktienkurs von Frosta wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 4,66 Prozent übertroffen. Dies stellt eine Rendite von mehr als 10 Prozent dar. Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,25 Prozent erzielte, liegt Frosta mit 9,91 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Frosta mit 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Nahrungsmittelbranche erreicht einen Wert von 3,92 Prozent, was zu einer Differenz von -1,35 Prozent im Vergleich zu Frosta führt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Frosta beträgt 13,39, was im Vergleich zum Branchenmittel in der Nahrungsmittelbranche als deutlich günstig und unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 41,83, was einen Abstand von 68 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frosta-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Frosta damit ein "Gut"-Rating.