Interessante Signale bei Fraport!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie ist laut unseren Analysten überwiegend positiv. Dieser Eindruck basiert auf einer Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei ergab die Berechnung von neun Signalen eine insgesamt positive Bewertung. Somit wird die Stimmung im Handel als "Gut" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 49,75 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 54,5 EUR, was einer Differenz von +9,55 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt dieser aktuell 53,92 EUR, was einer Differenz von +1,08 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13,23, was 48 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 25. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In einem Branchenvergleich erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 39,62 Prozent, was 34,5 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 6,26 Prozent, wobei Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide aktuell 33,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.