Interessante Signale bei Foshan Lighting, Electrical!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Foshan Electrical And Lighting heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 6,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Foshan Electrical And Lighting weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Foshan Electrical And Lighting im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,06 Prozent erzielt, was 15,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -20,94 Prozent, wobei Foshan Electrical And Lighting aktuell 16,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Foshan Electrical And Lighting mit 5,48 CNH aktuell -8,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -8,36 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie führt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Foshan Electrical And Lighting wird neben Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet betrachtet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Foshan Electrical And Lighting verzeichnet jedoch eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Foshan Electrical And Lighting daher die Note "Gut".