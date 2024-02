Interessante Signale bei Forbo!

Der Aktienkurs von Forbo im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Industrie" zeigt eine Rendite von -20,99 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -0,64 Prozent, wobei Forbo mit 20,35 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Forbo ist positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Forbo, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Forbo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1140,42 CHF. Der letzte Schlusskurs (1010 CHF) weicht somit um -11,44 Prozent ab und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (1016,54 CHF) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,64 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Forbo aktuell mit einem Wert von 27,78 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 48, was signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".