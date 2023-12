Interessante Signale bei Focusrite!

Focusrite hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung von "Gut" erhalten, basierend auf einer durchschnittlichen Bewertung von 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates in Bezug auf Focusrite im letzten Monat. Die Kursprognose liegt bei 1500 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 191,26 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 515 GBP. Dies wird als "Gut"-Empfehlung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Focusrite in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,85 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,36 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Focusrite 45,09 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Focusrite liegt bei 2,17, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 29,65 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Focusrite mit 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,56 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,23 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.