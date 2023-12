Interessante Signale bei Flushing!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung. Der RSI von Flushing liegt bei 19,35, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27 und zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an, die als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Flushing bei -19,37 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,13 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Flushing mit 19,24 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt berücksichtigt werden. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Flushing-Aktie beträgt 13,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,94 USD liegt, was einer Abweichung von +24,74 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,95 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,43 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Flushing auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flushing beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,32 niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.