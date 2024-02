Interessante Signale bei Flughafen Wien!

Das Flughafen Wien-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 25, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 64,96 (Verkehrsinfrastruktur) deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Flughafen Wien-Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Industrie" hat die Flughafen Wien-Aktie eine Rendite von 49,22 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7,08 Prozent liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Flughafen Wien in den sozialen Medien in den letzten Wochen eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anlegerstimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flughafen Wien-Aktie beträgt derzeit 40 für die letzten 7 Tage und 51,69 für die letzten 25 Handelstage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Flughafen Wien-Aktie unterbewertet ist und eine starke Performance im vergangenen Jahr verzeichnete. Die Anlegerstimmung ist positiv, und die RSI-Analyse deutet auf eine neutrale Position hin.