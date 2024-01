Interessante Signale bei Exact Sciences!

Der Relative Strength Index (RSI) der Exact Sciences liegt bei 63,45, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 39 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Aktie der Exact Sciences überwiegend positiv. 11 Analysten geben eine gute Bewertung ab, 4 sehen die Aktie als neutral an und keine Analysten bewerten sie negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,21 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,95 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Exact Sciences mit -3,24 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50 hingegen zeigt mit einem Kurs von 66,12 USD ein "Gut"-Signal an, da der Abstand +10,71 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie der Exact Sciences eine sehr gute Performance aufweist. Mit einer Rendite von 36,37 Prozent liegt sie deutlich über dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche von 17,37 Prozent und auch über der "Biotechnologie"-Branche mit einer Rendite von 8,87 Prozent. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.