Interessante Signale bei Enbridge Srs Cum Red Prf!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Enbridge als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Enbridge-Aktie beträgt 13,1, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 30,81 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im vergangenen Jahr erhielt Enbridge insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Für den letzten Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 53,4 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung.

Mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent liegt Enbridge 89,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie eher als unrentables Investment einzustufen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigen sich interessante Ausprägungen bei Enbridge. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Enbridge.