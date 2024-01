Interessante Signale bei Empire!

Die Empire befindet sich derzeit laut der technischen Analyse auf neutraler Basis. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 36,29 CAD, während der Aktienkurs bei 35,13 CAD um -3,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 37,25 CAD, was einer Abweichung von -5,69 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Empire im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,23 Prozent erzielt, was 16,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -9,35 Prozent, wobei die Empire aktuell 4,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Empire in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten für Empire zeigen aus den letzten zwölf Monaten 4 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. In den letzten Monat ergab sich ein Bild von 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 42 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Empire-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.