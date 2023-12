Interessante Signale bei Edisun Power Europe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Edisun Power Europe-Aktie liegt bei 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,52, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Edisun Power Europe basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Edisun Power Europe ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien eher neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Edisun Power Europe mit 1,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,26 Prozent in der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Edisun Power Europe als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,47 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 393,08. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".