Interessante Signale bei Doordash!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Doordash 5-mal die Bewertung "Gut", 6-mal die Bewertung "Neutral" und 1-mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". In jüngeren Berichten haben die Analysten jedoch eine andere Beurteilung abgegeben - das durchschnittliche Rating für das Doordash-Wertpapier vom letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 101,57 USD und erwarten eine Entwicklung von -20,03 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 81,22 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" bewertet und ergibt insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Doordash haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Doordash daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Doordash-Aktie ein Durchschnitt von 75,75 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 101,57 USD (+34,09 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (87,35 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+16,28 Prozent), wodurch die Doordash-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Doordash in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Doordash führt bei einem Niveau von 17,4 und einem RSI25 von 22,77 zur Einstufung als "Gut". Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Damit haben die institutionellen Analysten die Aktie von Doordash insgesamt neutral bewertet, während die technische Analyse und der RSI auf eine positive Entwicklung hindeuten.