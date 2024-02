Interessante Signale bei Deutz AG!

Die Deutz AG-Aktie wurde anhand verschiedener Kennzahlen und Techniken einer Analyse unterzogen, um ihre aktuelle Performance zu bewerten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 4,76 EUR lag. Im Vergleich dazu lag der letzte Schlusskurs bei 5,71 EUR, was einem Unterschied von +19,96 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,02 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+13,75 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Deutz AG mit 2,74 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutz AG liegt bei 46,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 32,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führte zu einer Gesamteinstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung als "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Bewertung der Deutz AG-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.