Interessante Signale bei Deutsche Telekom!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den letzten 200 Handelstagen basiert. Während der Durchschnitt des Schlusskurses in diesem Zeitraum bei 20,69 EUR lag, schloss der letzte Handelstag mit 22,78 EUR (+10,1 Prozent Unterschied). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde mit einem Schlusskurs von 21,22 EUR übertroffen (+7,35 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusätzlich wurde der Relative Strength Index (RSI) analysiert, um festzustellen, ob die Deutsche Telekom-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 6, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Ebenso ist der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 18,88) weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Überverkauftheit der Aktie, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Telekom-Aktie einen Wert von 18 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein durchschnittliches KGV von 29 haben. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger wurde auch auf Plattformen der sozialen Medien analysiert, wobei sich überwiegend positive Meinungen und Kommentare äußerten. In den vergangenen zwei Wochen wurden insgesamt fünf Gut-Signale und keine Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Deutsche Telekom-Aktie sowohl aus charttechnischer, technischer als auch fundamentaler Sicht mit einer "Gut"-Bewertung angemessen bewertet, basierend auf den aktuellen Analysen und Anlegermeinungen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Deutsche Telekom-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Telekom jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Telekom-Analyse.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...