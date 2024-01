Interessante Signale bei Dentsply Sirona!

Die technische Analyse der Dentsply Sirona-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 36,51 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 37,39 USD liegt, was einer Abweichung von +2,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 32,22 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +16,05 Prozent zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Dentsply Sirona ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 positive und 0 negative Signale.

Analysten bewerten die Aktie von Dentsply Sirona auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 3 eine positive, 2 eine neutrale und keine eine negative Bewertung ab. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 41 USD, was eine Erwartung von 9,65 Prozent über dem aktuellen Kurs entspricht.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert liegt derzeit bei 27,61, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 30, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die RSI-Analyse daher eine "Gut"-Einstufung.