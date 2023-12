Interessante Signale bei Dave, Buster's Entertainment!

Dave & Buster's Entertainment wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 14,49, während das Branchen-KGV bei 50,31 liegt. Dies ergibt eine Differenz von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Dave & Buster's Entertainment beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 liegt. Diese Differenz von -2,76 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Dave & Buster's Entertainment gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 54,84 USD um +41,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 38,77 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 40,68 USD um +34,81 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.