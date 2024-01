Interessante Signale bei Datadog A!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Datadog neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 10,26, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 35,48, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich damit die Einschätzung "Gut" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den letzten Tagen. Die Diskussion war an 12 Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen Datadog diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab. Insgesamt gab es 8 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Datadog-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 96,72 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 126,92 USD liegt damit deutlich darüber (+31,22 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (115,28 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+10,1 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Datadog-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analysten haben die Aktie von Datadog in den letzten zwölf Monaten mit 15 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auch für den letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 105,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -17,01 Prozent bedeutet und damit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Datadog.