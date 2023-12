Interessante Signale bei DMS!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Dms wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dms-Aktie zeigt einen Wert von 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (14,86) ergibt ebenfalls eine überverkaufte Situation, weshalb die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Dms.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Dms von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Für die Dms-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 1458,67 JPY, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1510,92 JPY, auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Dms auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.