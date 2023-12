Interessante Signale bei CyberArk Software!

Cyberark Software hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zur "Software"-Branche hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 47,98 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +40,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyberark Software mit einem Wert von 3245,4 deutlich über dem Branchenmittel liegt, was zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cyberark Software.