Interessante Signale bei Consol Energy!

Consol Energy: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Bei einer Dividende von 4,61 % ist Consol Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,25 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 23,65 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, darunter die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Consol Energy eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, wodurch Consol Energy insgesamt ein "Gut"-Wert erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von Consol Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,73 Prozent erzielt, was 26,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Consol Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Consol Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.