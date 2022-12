Interessante Signale bei Coinbase!

Der Coinbase Global-Kurs wird am 05.12.2022, 17:31 Uhr mit 47.56 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Wie Coinbase Global derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Coinbase Global liegen aus den letzten zwölf Monaten 8 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Coinbase Global-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (2 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 192,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (47,67 USD) könnte die Aktie damit um 304,17 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Coinbase Global-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Coinbase Global derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 91,89 USD, womit der Kurs der Aktie (47,67 USD) um -48,12 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 59,62 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20,04 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Coinbase Global. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

