Interessante Signale bei Coca-Cola!

Die Coca-Cola hat in den letzten 12 Monaten eine positive Bewertung von Analysten erhalten. Insgesamt wurden 6 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es eine weitere positive Bewertung und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für Coca-Cola liegt bei 68,13 USD, was einer erwarteten Steigerung von 14,38 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur Branche der Getränkeunternehmen hat sich Coca-Cola deutlich besser entwickelt, mit einer Performance von 2,69 Prozent gegenüber einem Rückgang von -17,48 Prozent im Durchschnitt. Im Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite jedoch bei 171,38 Prozent, wobei Coca-Cola um 168,68 Prozent unter diesem Wert blieb. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Branchen- und Sektorenvergleiche.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 59,56 USD sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola bei 24,78, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,07 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine gute Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

