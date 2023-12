Interessante Signale bei Clarke!

Weitere Suchergebnisse zu "Clarke":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als Maß für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. In Bezug auf die Clarke-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 34,4, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Clarke.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Clarke-Aktie die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Clarke daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Clarke-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (13,25 CAD) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,59 CAD) liegen unter dem aktuellen Schlusskurs (14,28 CAD), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Clarke-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien weisen darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen zu Clarke geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Clarke aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.