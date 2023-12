Interessante Signale bei Ck Hutchison Holdingsadr!

Die Dividendenrendite von Ck Hutchison beträgt derzeit 7,17 Prozent, was 2,58 Prozent über dem Durchschnitt (4,59) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten. Im Vergleich zur Industriebranche hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,49 Prozent erzielt, was 4,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,43 Prozent, und Ck Hutchison liegt 4,06 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz rund um Ck Hutchison verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ck Hutchison gemischte Bewertungen in Bezug auf die Dividendenrendite, die Aktienkursentwicklung, das Stimmungsbild und den RSI.