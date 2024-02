Interessante Signale bei Citi Trends!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Citi Trends eine Rendite von -21,78 Prozent, was 12,86 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,43 Prozent, und Citi Trends liegt aktuell 14,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie beträgt derzeit 16,81 und liegt damit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Citi Trends derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 22,39 USD liegt und der Kurs der Aktie (27,36 USD) um +22,2 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 27,58 USD, was einer Abweichung von -0,8 Prozent entspricht, und die Aktie wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Citi Trends-Aktie abgegeben, davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 25,33 USD aus den Analystenratings deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -7,41 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Citi Trends somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.