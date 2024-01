Interessante Signale bei Cewe Stiftung!

Der Aktienkurs von Cewe Stiftung hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Überperformance von 11,09 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,39 Prozent, und Cewe Stiftung liegt aktuell 15,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cewe Stiftung liegt bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cewe Stiftung liegt bei 51,79, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 45 in einem neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cewe Stiftung daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.