Interessante Signale bei Carnival!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen wurde ein positives Stimmungsbarometer verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Carnival. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, mit 2 "Gut"-Signalen (bei 0 "Schlecht"-Signal), was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Carnival im letzten Jahr eine Rendite von 40,59 Prozent erzielt. Dies entspricht einer Überperformance von 46,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt (-5,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -0,77 Prozent, wobei Carnival aktuell 41,35 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut" in diesem Bereich.

Analysten schätzen die Aktie von Carnival langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich die Bewertungen: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung in Höhe von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1147 GBP liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Carnival liegt bei 45,3 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Carnival eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.