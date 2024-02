Interessante Signale bei Carl Zeiss Meditec!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec eine Rendite von -23,47 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,6 Prozent, wobei Carl Zeiss Meditec mit 10,86 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt derzeit bei 30,77, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 98 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher aus heutiger Sicht unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Carl Zeiss Meditec mit 111,4 EUR derzeit um +8,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +17,41 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Stimmung für Carl Zeiss Meditec in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.