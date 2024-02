Interessante Signale bei Carl Zeiss Meditec!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 11 Tagen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen Carl Zeiss Meditec diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut".

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. Es gab konkret 5 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Carl Zeiss Meditec in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,47 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt um -12,53 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 11,03 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carl Zeiss Meditec verläuft aktuell bei 95,6 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 102 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6,69 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 94,87 EUR liegt die Aktie mit einer Differenz von +7,52 Prozent im "Gut"-Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 30,77 und liegt mit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

