Interessante Signale bei Carbon!

Die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens Carbon war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält Carbon daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Carbon auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Carbon jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -3,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bedeutet.

Die Diskussionsintensität über Carbon im Netz war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Carbon bei 11,8 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 32,46. Daher wird das Unternehmen auf der Basis fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft.