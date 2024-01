Interessante Signale bei Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 51!

Der Aktienkurs der Canadian Imperial Bank Of Commerce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,77 Prozent erzielt, was 13,08 Prozent über dem Durchschnitt von 10,69 Prozent für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 15,13 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" liegt die Canadian Imperial Bank Of Commerce um 8,64 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 55,71 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 64,06 CAD, was einem Unterschied von +14,99 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 56,44 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von über 13,5 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Canadian Imperial Bank Of Commerce liegt bei 40,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 11,23 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI fällt daher ebenfalls auf "Gut" aus.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Canadian Imperial Bank Of Commerce hat in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung gezeigt. Daher wird die Aktie in diesem Aspekt mit einem "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, was zu einer insgesamten "Schlecht"-Bewertung führt.