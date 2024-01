Interessante Signale bei Canaan!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canaan derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,22 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,14 USD liegt, was einer Abweichung von -3,6 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 1,91 USD, was einer Abweichung von +12,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie von Canaan als langfristig positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canaan zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv über Canaan gesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Canaan wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,49 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Canaan-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.