Interessante Signale bei Cameco!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Cameco liegt der RSI bei 68,26, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 56,58 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Cameco in den letzten Wochen. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei der Stärke der Diskussion gibt es hingegen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Cameco für diese Stufe daher ein Rating von "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Cameco mit einer Rendite von 105,43 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Energie"-Aktien sehr gut abschneidet. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 105,7 Prozent deutlich darüber. Diese Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Cameco sind ebenfalls positiv. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 6-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Auch kürzere Einschätzungen zeigen eine überwiegend positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 20,8 Prozent und ein mittleres Kursziel von 69,92 CAD, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten also eine "Gut"-Stufe.

