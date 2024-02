Interessante Signale bei CVB!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cvb. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45,45 Punkte, was bedeutet, dass Cvb derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier Cvb weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 58,13. Die Aktie erhält daher für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cvb aktuell 10,42 und liegt damit 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 16. Aus heutiger Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, weshalb sie auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Cvb bei 4,83 %, was 134,02 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken ist. Dadurch erzielen Investoren, die derzeit in die Aktie von Cvb investieren, einen geringeren Ertrag. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Cvb. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.