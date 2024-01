Interessante Signale bei CF Bankshares!

Cf Bankshares wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cf Bankshares verläuft aktuell bei 16,96 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 20,4 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +20,28 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,03 USD, was einer Differenz von +19,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cf Bankshares-Aktie liegt bei 22, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 21,28, was ebenfalls auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Cf Bankshares.