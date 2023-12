Interessante Signale bei CB Management!

In den letzten Wochen gab es bei Cb Management keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien stark diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cb Management-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3864,13 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 4865 JPY liegt deutlich darüber (+25,9 Prozent), was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+16,46 Prozent Abweichung).

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, mit einem RSI von 6,9 und einem RSI25 von 20,88, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive technische Analyse für die Cb Management-Aktie, die sowohl auf kurz- als auch langfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird.