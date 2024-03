Interessante Signale bei Brenntag!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Brenntag betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 15,06 Punkte, was darauf hindeutet, dass Brenntag derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Brenntag weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Brenntag, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, basierend auf 10 positiven und 0 negativen Signalen.

Aus technischer Sicht ist Brenntag mit einem Kurs von 85,86 EUR derzeit +5,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +14,36 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In fundamentalen Aspekten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brenntag derzeit einen Wert von 17 auf, was bedeutet, dass die Börse 17,71 Euro für jeden Euro Gewinn von Brenntag zahlt. Dies liegt 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33 und lässt den Titel unterbewertet erscheinen, weshalb er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.