Interessante Signale bei Brenntag!

Brenntag schüttet derzeit Dividenden aus, die nur geringfügig niedriger sind als der Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren. Die Differenz beträgt 0,32 Prozentpunkte (2,81 % gegenüber 3,13 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Brenntag von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Brenntag zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis einen neutralen Wert. Sowohl der 7-Tage-RSI (49,51 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (52,57 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Brenntag in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +30,2 Prozent erzielt. Ebenso lag die Aktie 30,7 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält Brenntag in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.