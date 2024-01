Interessante Signale bei Blueprint Medicines!

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten für Blueprint Medicines 2 Mal die Bewertung "Gut" und 4 Mal die Bewertung "Neutral" vergeben. Es gab keine schlechte Bewertung für das Unternehmen, was zu einem langfristigen neutralen Rating seitens institutioneller Analysten führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 92,24 USD, und die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von 30,98 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 63,67 USD. Dies wird als negative Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat Blueprint Medicines in den letzten 12 Monaten eine Performance von 101,2 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,38 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von 75,82 Prozent für Blueprint Medicines. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 17,19 Prozent, und Blueprint Medicines übertraf diesen Durchschnitt um 84,01 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Blueprint Medicines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 57 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 92,24 USD lag, was einer positiven Abweichung von 61,82 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (69,16 USD) wurde mit einem Schlusskurs von 92,24 USD übertroffen, was einer positiven Abweichung von 33,37 Prozent entspricht. Somit erhält die Blueprint Medicines-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blueprint Medicines liegt bei 35,68, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 17, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".