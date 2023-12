Interessante Signale bei Beijing Hualian Department Store!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Beijing Hualian Department Store. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,54 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Beijing Hualian Department Store ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Beijing Hualian Department Store-Aktie von 1,84 CNH eine Entfernung von +4,55 Prozent vom GD200 (1,76 CNH) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,75 CNH, was einem Abstand von +5,14 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöhte Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.