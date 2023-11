Interessante Signale bei Beam Global!

Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

Die Beam Global-Aktie wurde von einem Analysten bewertet, der das Wertpapier als "Gut" eingestuft hat, basierend auf einem Kursziel von 25 USD und einer möglichen Steigerung um 307,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,14 USD). Insgesamt erhält die Aktie somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Beam Global-Aktie bei 10,32 USD liegt, was eine negative Einstufung aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 6,14 USD und einem Abstand von -40,5 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 6,51 USD, was einer Differenz von -5,68 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Befund somit "Schlecht" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Das Stimmungsbild zu Beam Global hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was auf eine höhere Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und positive Auffälligkeiten hinweist. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl sich der Meinungsmarkt vermehrt mit positiven Themen rund um Beam Global beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.