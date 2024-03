Interessante Signale bei Barclays!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für verschiedene Zeiträume berechnet, zum Beispiel für 7 Tage oder für 25 Tage (RSI25), und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell beträgt der Barclays-RSI 37,42, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 20,68, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Analyse von 6 Bewertungen durch Analysten ergibt, dass alle Einstufungen in den vergangenen zwölf Monaten "Gut" waren. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 3 "Gut"-Einschätzungen vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 251,67 GBP, was einer potenziellen Steigerung von 39,2 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Faktoren erhält Barclays insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens Barclays in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Statistische Auswertungen historischer Datenmengen zeigen jedoch ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Finanzsektor verzeichnete die Aktie von Barclays im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,94 Prozent, was 37,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der Handelsbanken liegt die Rendite von Barclays aktuell 27,42 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.