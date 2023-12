Interessante Signale bei Bank of NT Butterfield & Son -The!

Die Bank Of Nt Butterfield & Son hat sich in den letzten Monaten positiv entwickelt und wird von Analysten weiterhin positiv bewertet. Der aktuelle Kurs von 32,58 USD liegt 15,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen liegt die Einstufung bei "Gut", da die Distanz zum GD200 17,36 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Bank Of Nt Butterfield & Son-Aktie stattgefunden, wovon alle 3 Bewertungen positiv ausfielen. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 40,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 24,82 Prozent bedeutet. Dadurch wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie abgeleitet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Nt Butterfield & Son beträgt derzeit 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Die Redaktion gibt der Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Nt Butterfield & Son zeigt eine Ausprägung von 43,18, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,69, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating.