Interessante Signale bei BRC Asia!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brc Asia liegt aktuell bei 6,74, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Brc Asia derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,72 SGD, während der Kurs der Aktie bei 1,88 SGD um +9,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,84 SGD, was einer Abweichung von +2,17 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert erscheinen lässt. Insgesamt wird die technische Analyse daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Brc Asia zeigt sich insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien waren in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Brc Asia derzeit eine Dividendenrendite von 5,74 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,87 % in der Bauprodukte-Branche. Die Differenz von 1,87 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.