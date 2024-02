Interessante Signale bei Axalta Coating!

Der Aktienkurs von Axalta Coating hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 796,73 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Axalta Coating im Branchenvergleich eine Underperformance von -764,26 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 796,73 Prozent, und Axalta Coating liegt 764,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Axalta Coating bei 32,16 USD und ist damit -1,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,72 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Axalta Coating-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Axalta Coating aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 33,6 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 4,48 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Die Gesamtbewertung der Analysten führt zu einem Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Axalta Coating zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.