Interessante Signale bei Ausupreme!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien abgeleitet werden. Für Ausupreme wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Ausupreme als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,89, was einen Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,89 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Ausupreme-Aktie weist einen Wert von 23 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,26, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ausupreme.

Bezüglich der Dividendenrendite schüttet Ausupreme im Vergleich zur Branche eine niedrigere Rendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite liegt bei 4,65 %, während im Branchendurchschnitt 5,66 % üblich sind. Dies führt zu einem niedrigeren Ertrag für die Anleger.