Interessante Signale bei Atlanticus!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atlanticus liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 56,56) deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 85 Prozent). Aus dieser fundamentalen Sichtweise wird die Aktie von Atlanticus als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atlanticus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 33,46 USD, während der letzte Schlusskurs bei 35,61 USD liegt, was einem Unterschied von +6,43 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 35,61 USD über dem gleitenden Durchschnitt von 33,21 USD (+7,23 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Atlanticus-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Atlanticus beträgt 51,8 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 36,05 im neutralen Bereich, was Atlanticus auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt.

Im Branchenvergleich erzielte Atlanticus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um 16,14 Prozent gestiegen sind, was einer Outperformance von +3,02 Prozent entspricht. Zudem lag Atlanticus mit einer Rendite von 19,16 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert von 9,16 Prozent im "Finanzen"-Sektor. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie von Atlanticus ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.